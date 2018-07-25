الرئيسية أخبار عالمية تقارير إعلامية: مقتل 7 على الأقل فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:39 ص انفجار - أرشيفية رويترز إضافة تعليق قالت تقارير إعلامية إن 7 على الأقل قتلوا فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مصر تدين الهجوم الإرهابي فى شمال غرب باكستان صور.. حريق هائل يلتهم أكثر من 100 محل بسوق فى باكستان ارتفاع قتلى هجوم على تجمع انتخابى فى باكستان إلى 149 مصرع 17 شخصا وإصابة 13 آخرين جراء تصادم حافلة بشاحنة فى باكستان باكستان انفجار فى باكستان كويتا مدينة كويتا أخبار العالم أخبار العالم الآن "الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر 7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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