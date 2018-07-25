video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير إعلامية: مقتل 7 على الأقل فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:39 ص
تقارير إعلامية: مقتل 7 على الأقل فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية انفجار - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

باكستان

انفجار فى باكستان

كويتا

مدينة كويتا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة