تعيين مدحت سليمان أمينا عاما لجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1355 لسنة 2018، بتعيين مدحت محمد سليمان أحمد فى وظيفة أمين عام جامعة بنى سويف، بالمستوى الوظيفى ( العالية ) لمدة عام.

من جانبه، قدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، خلال رئاسته لمجلس الجامعة، التهنئة لمدحت سليمان لتقلده منصب أمين عام الجامعة متمنيًا له دوام التوفيق.

جدير بالذكر، أن مدحت سليمان حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال، وتقلد العديد من المناصب الإدارية بالجامعة خلال فترة عمله، منها رئيس قسم الاستحقاقات بإدارة الجامعة، ومدير مالى وإدارى بالمستشفى الجامعى، ثم مديرًا للمستشفى الجامعى، ثم أمينًا عامًا لجامعة بنى سويف.