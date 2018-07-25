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الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:35 ص
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تعليم كفر الشيخ: تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة بـ28 مليون و900 ألف جنيه

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:20 ص
تعليم كفر الشيخ: تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة بـ28 مليون و900 ألف جنيه جانب من اجتماع وكل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ كفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية، بحضور هناء شهاب وكيل المديرية، وصلاح فهمى مدير مكتب وكيل الوزارة، وسلامة الويشى المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكى مدير عام التعليم الفنى، وعبد الله بنات رئيس قسم الأبنية بالمديرية، وماجدة زكى مدير إدارة التوريدات، أيمن فهيم أحمد رئيس قسم التوريدات بالمديرية، والدكتور أمين إبراهيم مدير إدارة التخطيط، والدكتورة داليا محى مسئول المركزية.

 

وشددت الدكتورة بثينة كشك، على سرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية الجديدة قبل شهر ديسمبر المقبل، مطالبة مراعاة احتياجات المدارس من تطوير وصيانة وترميمات ورفع كفاءة لـ18 مدرسة "تعليم عام، وتعليم فنى"، واحتياجات الإدارات التعليمية، والمديرية، مؤكدة على أن قيمة الخطة الإستثمارية، 28 مليون و900 ألف جنيه، صيانه مبانى تعليم عام، وصيانة تعليم فنى، وعدد وآلات، وتجهيزات تعليم فنى وتعليم عام، وتطوير الديوان العام.


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