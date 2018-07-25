تعرف على الأرصدة المتاحة من السلع الغذائية.. أبرزها 1.5 مليون طن سكر

كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيانات رسمية صادرة عنه اليوم الأربعاء، عن الأرصدة المتاحة من السلع الغذائية خلال شهر يوليو الجارى، ومدة كفايتها، حيث أعلن الجهاز أن الرصيد المتاح من السكر يتجاوز 1.589 مليون طن ويكفى لمدة من 7 – 9 أشهر من الآن.

كما أشارت البيانات، والواردة ضمن النشرة المعلوماتية لجهاز الإحصاء عن شهر يوليو، إلى الرصيد المتاح من الزيت، والذى بلغت كميته 275.8 ألف طن ويكفى لمدة تتراوح من 3 إلى 7 أشهر، فيما بلغت الكميات المتاحة من اللحوم الحية "عجول" 221.5 ألف رأس، وتكفى لمدة 5- 29 شهر.