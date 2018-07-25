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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:40 م
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تحرير 40 محضرا بمخالفات غذائية فى حملة بالبلينا بسوهاج.. صور

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:17 م
تحرير 40 محضرا بمخالفات غذائية فى حملة بالبلينا بسوهاج.. صور جانب من اللحوم المضبوطة
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت حملة صحية تم تنفيذها بمعرفة الإدارة الصحية بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج من تحرير 40 محضرا من بينها ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل محل كشرى.

 

ومن جانبه أكد مدير الإدارة الصحية بالبلينا، أن الحملة جاءت فى إطار التوجيهات بضرورة تكثيف الرقابة على ما هو معروض من مواد غذائية والوقوف على مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمى من عدمه وخاصة مأكولات التيك اوى والكشرى والفطائر حيث تم ضبط 100 كيلو جرام من لحوم وكبده مجمدة منتهية الصلاحية ومتحللة ومتغير الخواص وتصدر منها رائحة عفنه ذ داخل ثلاجة فريزر بإحدى محلات الكشرى المشهورة والتى يقوم صاحب المحل باستخدامها فى تحضير طواجن المكرونة والحواوشى والبيتزا الخ وبيعها للمواطنين وقيد المحضر برقم 8778 جنح البلينا 2018.

 

وأضاف مدير الإدارة الصحية تم تحرير 19 محضرا عدم حمل شهادة صحى و12 محضرا عدم الالتزام بالشروط الصحية و9 محاضر عدم نظافة الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية وتم التوصية بإيقاف نشاط 5 منشآت مخالفة.

 

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