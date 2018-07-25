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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 م
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تحرير 1039 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى حملة بمطروح

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:44 م
تحرير 1039 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى حملة بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 1039 مخالفة مرورية وتحصيل 14 ألف جنيه غرامات فورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 160 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية، من 35 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 4 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات، بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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