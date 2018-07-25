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الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:28 ص
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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:10 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت ــ هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات، ويعقب الاجتماع توقيع عدد من البروتوكولات بحضور رئيس الوزراء. 
 
ومن المنتظر أن يحضر رئيس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي وعدد من الوزراء، جلسة البرلمان العامة التي تتعلق بمنح الثقة لبرنامج الحكومة. 
 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير علي البرنامج التنفيذى لطروحات الشركات المملوكة للدولة، ويأتى ذلك فى ظل الاتفاق على ضرورة البدء فى التنفيذ بأسرع وقت ممكن وفقاً للبرنامج السابق الإعلان عنه والنسب المتفق عليها للطرح.
 
 
 
 

 


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