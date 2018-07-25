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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:01 م
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بالحوافز والمكافآت مؤسسات بريطانيا تغرى العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:39 م
بالحوافز والمكافآت مؤسسات بريطانيا تغرى العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء، أن المؤسسات البريطانية تدفع نحو 100 ألف جنيه استرلينى إضافية فى صورة حوافز ومكافآت لاستمالة العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى، مع تراجع معدل الهجرة.

وقالت الصحيفة - فى نشرتها الإلكترونية - أن 6 من كل 10 شركات تدفع حوافز تتضمن زيادة فى الرواتب وعلاوات إضافية ومصاريف مدارس خاصة من أجل جذب العمالة الماهرة من الاتحاد الأوروبى منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بينما تحاول هذه الشركات الحفاظ على المهارات التى تحتاجها.

وأضافت الصحيفة أن بعض الشركات دفعت نحو 100 ألف جنيه استرلينى بشكل إضافى لتقوم بتأمين احتياجاتها من العمالة الماهرة، بينما أصبح الموظفون من الاتحاد الأوروبى أكثر مقاومة لفكرة إلزام أنفسهم بتعهدات عمل فى المملكة المتحدة بسبب وضع الهجرة المستقبلى ضمن مجموعة من الأسباب الأخرى التى تثير قلقهم.

وأوضحت الصحيفة أن استطلاعا شمل ألفا من مديرى الموارد البشرية كشف عن أن 39% من مؤسسات المملكة المتحدة خسرت موظفيها من دول الاتحاد الأوروبى الذين عادوا إلى أوطانهم أو تركوا العمل لصالح مؤسسات أخرى فى الاتحاد الأوروبي.

وقالت غالبية المؤسسات فى قطاعات اقتصادية عديدة فى المملكة المتحدة إنها تجد صعوبة لإيجاد العمالة الماهرة التى تحتاجها منذ تصويت يونيو 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبى.

 


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