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اليوم.. رئيس الوزراء يشارك بجلسة البرلمان العامة لمنح الثقة لبرنامج الحكومة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يشارك بجلسة البرلمان العامة لمنح الثقة لبرنامج الحكومة مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، وعدد من الوزراء، جلسة البرلمان العامة التى تتعلق بمنح الثقة لبرنامج الحكومة.
 
وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذى يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود أى عوائق سيتم التعامل معها على الفور، لأننا فريق عمل واحد.
 
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال أمس إن رئيس الوزراء سيعقب خلال الجلسة العامة للمجلس على كل ما جاء من مناقشات فى هذه القاعة لبرنامج الحكومة.
 

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برنامج الحكومة

البرلمان

منح الثقة

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