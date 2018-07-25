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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:42 ص
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اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "مطاحن الإسكندرية" لمناقشة نتائج الأعمال

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "مطاحن الإسكندرية" لمناقشة نتائج الأعمال مطاحن - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة وعرض نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، قبل عرضها على مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الموازنة التقديرية للعام المالى 2018-2019 بصافى ربح قدره 30 مليون جنيه، وبموازنة استثمارية للعام المالى الجديد بقيمة 29 مليون جنيه، على أن يتم تمويلها ذاتياً.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن الإسكندرية، خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 10.6% لتبلغ 26.96 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 24.38 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 221.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 591.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وخلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضى،حققت الشركة أرباحاً بلغت 36.9 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 46.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.


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