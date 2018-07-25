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الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:55 ص
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الولايات المتحدة تخصص 12 مليار دولار مساعدات للمتضررين من الرسوم التجارية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:00 ص
الولايات المتحدة تخصص 12 مليار دولار مساعدات للمتضررين من الرسوم التجارية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن وزير الزراعة الأمريكى سونى بيردو أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستخصص 12 مليار دولار مساعدات للمزارعين الأمريكيين المتضررين من الرسوم المضادة التى فرضها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.

وقال بيردو إن هذه التعويضات تهدف إلى "مساعدة المزارعين فى مواجهة الخسائر التجارية جراء الرسوم المضادة غير المشروعة".

وأوضح أن هذه المساعدات تشكل حلا "قصير الأمد" لمساعدة المزارعين ومنح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الوقت للتفاوض على اتفاق تجارى طويل الأمد.

وتشكل هذه التعويضات أول إقرار من قبل إدارة ترامب بأن النزاع التجارى الذى أطلقه الرئيس الأمريكى يلحق ضررا بالأمريكيين.

وأورد بيردو إن وزارة الزراعة تقدر حجم الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعى بنحو 11 مليار دولار.

وكان ترامب أطلق قبل أشهر مواجهة تجارية متعددة الأطراف بفرضه رسوما باهظة على الصلب والألومنيوم وعلى سلع صينية بعشرات مليارات الدولارات، ما استدعى ردا انتقاميا سريعا طاول منتجات زراعية وحيوانية أمريكية كحبوب الصويا ولحم الخنزير.

 


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