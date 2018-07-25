"الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار بغزة" تعلن الإضراب الشامل فى القطاع غدا

كتب : أحمد جمعة

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار فى غزة مساندتها ووقوفها الكاملين مع مطالب موظفى وكالة الغوث ودعم صمودهم فى مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء إدارة الأونروا الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم، معلنة الإضراب الشامل غدا.

وقالت الهيئة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات سياسية بامتياز، وجرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها فى سياق محاولات إنهاء دور وكالة غوث والتشغيل اللاجئين انسجاما مع رغبة الاحتلال الإسرائيلى والإدارة الامريكية.

وشددت الهيئة على أن الشعب الفلسطينى لن يسمح ولن يقبل المساس بحقوق أى موظف أو اتخاذ إدارة الأونروا أى إجراءات من شأنها التأثير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تحت مبرر الأزمة المالية، كما أنها لا تقبل بخدمات هزيلة على حساب قوت الموظفين وفصلهم بل يجب القيام بدورها على الوجه الاكمل وتقديم خدماتها دون تلكؤ.

وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات وعدم التراجع عنها وما يمكن أن تسببه من تدهور حاد فى الخدمات المقدمة والتى يمكن أن تصل لاحقا إلى توقفها بالكامل.

وأضافت "فى ضوء عدم التوصل إلى أى نتائج مع إدارة الوكالة التى تصر على الغاء عقود مئات الموظفين، قررنا الإعلان عن إضراب شامل في مؤسسات الوكالة بقطاع غزة غداً الخميس الموافق 26/7/2018".

ودعت الهيئة جميع العاملين فى مؤسسات الوكالة للمشاركة فى الإضراب لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها والتى تحاول فيها القضم المتدرج والسريع للخدمات.

وأشارت الهيئة إلى أنها فى حالة تداعى مستمرة وتجرى متابعات ولقاءات واتصالات مكثفة مع كل المعنيين من أجل وقف حالة التغّول على الموظفين من قبل إدارة الأونروا.

ولفتت إلى أنها ستواصل لقاءاتها الوطنية بمشاركة كافة القوى ولجان اللاجئين واتحاد الموظفين وأولياء الأمور والموظفين المعنيين من أجل وضع برنامج فعاليات ضخمة ومتدرجة ضد إجراءات إدارة الوكالة، تزامناً مع الأقاليم الأخرى في لبنان وسوريا والضفة والأردن.

وأكدت الهيئة على حق الموظفين الطبيعى بالاحتجاج السلمى من أجل نيل كافة حقوقهم دون السماح بالمساس بأى موظف أجنبى وضرورة الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، والتأكيد على استمرارية الاحتياجات بشكل سلمى حتى الاستجابة لحقوقهم.