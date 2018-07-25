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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:08 م
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النيابة تستجعل تقرير اللجنة الهندسية بشأن حريق المتحف المصرى الكبير

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:23 م
النيابة تستجعل تقرير اللجنة الهندسية بشأن حريق المتحف المصرى الكبير حريق المتحف المصرى الكبير
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص آثار الحريق الذى نشب فى السقالات الخشبية الخارجية بالجهة الخلفية للمتحف المصرى، والمستخدمة فى عمليات البناء بالمتحف، فضلًا عن "الفوم" العازل، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد الأسباب الرئيسية للحريق تمهيدًا للتصرف فى القضية.
 
وأكدت أقوال عدد من العاملين بموقع المتحف المصرى الكبير، الذين تواجدوا وقت اندلاع الحريق، أن النيران اندلعت بسبب تطاير شرر من آلة تقطيع الحديد، وآلة اللحام، التى يستخدمها العمال فى الأعمال الإنشائية، وأنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة فقد امتدت النيران بسرعة كبيرة لتشمل السقالات الخشبية.
 
كان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تمكنوا من السيطرة على حريق فى السقالات والأخشاب بالمبانى الخلفية للمتحف المصرى الكبير بمنطقة الهرم، بعد محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده لداخل المتحف، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق فى كميات من الأخشاب بالمتحف الكبير فى الهرم، وتم الدفع بــ12 سيارة إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
 
 

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