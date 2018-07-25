النيابة بـ"أحداث الوزراء" تقدم دليل إثبات تظاهرات 16 و17 ديسمبر أمام البرلمان

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وسلمت النيابة العامة دفتر عمليات مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر 2011، والذى أفاد بوجود مظاهرات أمام مجلس الشعب يومى 16 و17 ديسمبر 2011.

وفى بداية الجلسة سلمت النيابة دفتر عمليات مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر من عام 2011، وتبين وجود إخطار يوم 16 ديسمبر 2011 الساعة الثالثة ظهرا من عمليات النجدة بوجود تجمع من 200 فرد بميدان التحرير وقيامهم بأعمال شغب وبناء على الأخطار تم سحب الخدمات المرورية من ميدان التحرير وتم تحويل الخدمات المرورية، ووجود إخطار فى ذات اليوم بزيادة أعداد المتواجدين بميدان التحرير وقيام القوات المسلحة بمنع المتظاهرين من أعمال الشغب أمام مجلس الشورى، ووجود بند فى ذات يوم 16 ديسمبر الساعة الثامنة 45 دقيقة يفيد بوجود اتصال من اللواء حمدى الحديدى مفاده وجود سيارة تابعة للحماية المدنية بالقصر العينى أمام مجلس الشعب تحمل رقم 70330 محافظة القاهرة يقودها أحد الأفراد وتم إخطار الرائد تامر القاضى والسيارة مهشمة تماما.

وتبين من دفتر أحوال المرور فى الصحيفة رقم 30 عن يوم 17 ديسمبر 2011 وجود إخطار من العميد تامر شلبى بوجود تجمع من المواطنين بميدان التحرير.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.