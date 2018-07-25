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"المالية" تطالب المستثمرين بالبورصة بسداد الضرائب المستحقة عليهم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:00 ص
"المالية" تطالب المستثمرين بالبورصة بسداد الضرائب المستحقة عليهم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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طالبت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، من البورصة المصرية مخاطبة شركات تداول الأوراق المالية المسجلة لديها من خلال الربط الشبكى بضرورة توجه عملاء الشركات والمتعاملين فى بورصة الأوراق المالية لتسوية موقفهم الضريبى عن توزيعات الأرباح وسداد الضريبة المستحقة عليهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحة التنفيذية 172 لسنة 2015، وذلك من خلال توجيههم للمكتب المختص على الضريبة على عوائد الأوراق المالية.

وتضمنت المستندات المطلوبة وهى أولا تسوية توزيعات الأرباح عن السنوات 2014، 2015، 2016، 2017 من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، وثانيا تسوية الأرباح الرأسمالية عن الفترة من 1 يوليو عام 2014 حتى 31 ديسمبر لعام 2014 والفترة 1 يناير عام 2015 حتى 17 مايو عام 2015 من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى.

وبلغت حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية لشركات البورصة بخارج المقصورة، وتوزيع الكوبونات للشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من شهر يوليو وحتى 29 إبريل.

وسجلت الضرائب خلال شهر إبريل أعلى عائد ضريبى وبلغ 420 مليون جنيه حتى 29 إبريل، وسجل شهر مارس 350 مليون جنيه.

 


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