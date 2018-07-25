القائم بأعمال رئيسة وزراء نيوزيلندا يطالب استراليا بتغيير العلم

رويترز

طلب ونستون بيترز، القائم بأعمال رئيسة وزراء نيوزيلندا، من استراليا تغيير علمها، متهما إياها بتقليد تصميم علم بلاده، فى خطوة تأتي مع توتر العلاقات بين دولتين حليفتين فى المعتاد.

ويتبادل البلدان انتقادات لاذعة بسبب ما يطلق عليه (اختبار الشخصية) الذى تجريه استراليا وأدى لارتفاع عدد من يجرى ترحيلهم من مواطنى نيوزيلندا.

وقال بيترز، لتلفزيون نيوزيلندا، عندما أشار المحاور لاستفتاء أجرى فى 2015 ورفض فيه الشعب تغيير علم بلاده "لدينا علم منذ وقت طويل، قلدته استراليا، وعليها فى الواقع تغيير علمها".

ويقوم بيترز بمهام رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لحين عودتها من إجازة وضع. ويحمل علما البلدين شكل علم المملكة المتحدة، فى إشارة إلى ماضيهما كمستعمرتين بريطانيتين، إلى جانب كوكبة الصليب الجنوبى على خلفية زرقاء.

والاختلاف الوحيد هو أن علم نيوزيلندا عليه أربع نجوم حمراء بينما يحمل العلم الاسترالى ست نجوم بيضاء، ما يجعل العلمين متشابهين على نحو كثيرا ما يسبب التباسا.