"العربية للتعدين": الصناعات الصغيرة تمثل 90% من إجمالى الصناعات العربية

كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتعدين، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالى الصناعات العربية، وتقوم بدور حيوى فى تعزيز النمو الاقتصادى وتلبية المتطلبات الأساسية للسكان وتعزيز الإبداع والابتكار وتوفير فرص العمل المنتجة للنساء والشباب، بالإضافة إلى مساهمتها فى تحقيق الأمن الغذائى والحد من مشكلتى الفقر والبطالة.

وأوضح "الصقر" فى تصريحات له خلال افتتاحه أعمال الملتقى العربى الثامن للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعقد بالرباط خلال الفترة 25-27 يوليو2018 تحت شعار "تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة" وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى النهوض بهذا القطاع فى المنطقة العربية لتعزيز دوره فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف التاسع منها والذى ينص على إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام والشامل للجميع.

وقال الصقر إن الملتقى يسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الواعد من خلال طرح مجموعة من القضايا المحورية للنقاش التى تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن محاور الملتقى تتضمن محورا حول تطوير سلاسل القيمة للصناعات الغذائية لما لها من إمكانيات عالية تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، ومحورا حول العناقيد الصناعية ودورها فى تقوية العلاقات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها والمرتبطة بها، كما سيتطرق الملتقى إلى محور عن الصناعات الخضراء ودورها فى تحسين الأوضاع البيئية، بالإضافة إلى تطرقه لمحور حول أهمية إدماج العلوم والتكنولوجيا فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة القدرة التنافسية لتعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال فى المنطقة العربية.

وأعرب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن تطلعه إلى أن يحقق الملتقى أهدافه فى العمل على خلق بيئة عربية مواتية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والخروج بتوصيات عملية يمكن ترجمتها إلى أنشطة ومشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ تسهم فى تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.