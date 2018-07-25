الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23 درجة.