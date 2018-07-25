video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:24 ص
الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/7/2018 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/7/2018 فى مصر والدول العربية

موجة حارة جديدة على كافة الأنحاء.. الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة غدا.. وتكشف: استمرار الارتفاع حتى الأربعاء وطقس شديد الحرارة بمعظم المناطق والعظمى بالعاصمة قد تصل 42 وقت الذروة

درجات الحرارة

الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

الطقس غدا

حالة الطقس غدا




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة