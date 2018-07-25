video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الضرائب" تمهل من لديهم وحدة سكنية أقل من 2 مليون تقديم أوراقهم قبل نهاية العام

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:18 م
"الضرائب" تمهل من لديهم وحدة سكنية أقل من 2 مليون تقديم أوراقهم قبل نهاية العام سامية حسين
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن 385 ألفا قدموا طعنا على الإقرارات الضريبية من أصل 27 مليون إقرار ضريبى، مضيفة أن الوحدة التجارية حتى مائة ألف جنيه تدفع  2.40 جنيه ضريبة عقارية، مؤكدة أن كل من يمتلك وحدة سكنية واحدة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه لديه مهلة لآخر العام، لتقديم أوراقه الرسمية لمصلحة الضرائب.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه " على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الضرائب العقارية حصلت على 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الأخير، مؤكدة أن الإعفاء الضريبى يكون لوحدة سكنية واحدة، واللجان التى حددها القانون هى من تحدد القيمة الضريبية للوحدة السكنية، مضيفة أن وزير المالية الأسبق هانى قدرى يمتلك وحدة سكنية واحدة ودفع قيمتها الضريبية.

كانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، أكدت أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هى معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الضرائب العقارية: إعفاء الوحدات السكنية الأقل من 2 مليون جنيه

الضرائب العقارية

اخبار عاجلة

وحدة سكنية

الاقرار الضريبى




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمدة المقطم

ده اللى عامل الزحمة

طالما اللى عنده شقة واحدة معفى لزومه ايه يروح يقدم طلب ؟ لما تجيله حاجة منكم يروح وقتها يقدم الطلب ، والله فى موظفين بيهددوا امن الوطن بقراراتهم العجيبة دى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة