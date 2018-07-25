السجن 3 سنوات لعاطل سرق هاتف محمول من بائع ملابس وضبط بحوزته مخدرات

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس عاطل 3 سنوات بتهمة سرقة هاتف محمول من محل ملابس وحيازة مخدرات .

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور ضابط فى شارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، استغاث به بائع ملابس وأخبره بسرقة هاتفه المحمول، وأنه يشك فى شخص دخل للمحل لشراء ملابس وغادر المحل .

أسرع الضابط نحو المتهم قبل هروبه والقى القبض عليه، وبتفتيش عثر بحوزته على هاتف محمول يخص بائع الملابس وقطعة من مخدر الحشيش ليتم احالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات .