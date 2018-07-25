video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل سرق هاتف محمول من بائع ملابس وضبط بحوزته مخدرات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:14 م
السجن 3 سنوات لعاطل سرق هاتف محمول من بائع ملابس وضبط بحوزته مخدرات كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس عاطل 3 سنوات بتهمة سرقة هاتف محمول من محل ملابس وحيازة مخدرات .

 

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور ضابط فى شارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، استغاث به بائع ملابس وأخبره بسرقة هاتفه المحمول، وأنه يشك فى شخص دخل للمحل لشراء ملابس وغادر المحل .

 

أسرع الضابط نحو المتهم قبل هروبه والقى القبض عليه، وبتفتيش عثر بحوزته على هاتف محمول يخص بائع الملابس وقطعة من مخدر الحشيش ليتم احالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى كوم أمبو بأسوان

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

بولاق ابو العلا

اخبار حوادث اليوم

حوادث اليوم




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة