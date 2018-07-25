الزواج والجنسية الأجنبية يمنعان الطالب من الالتحاق بالشرطة.. تعرف على السبب

كتب محمود عبد الراضي

وضعت أكاديمية الشرطة عدة لشروط لقبول أوراق الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام، بعد حصولهم على 65% أو أكثر.

واشترطت أكاديمية الشرطة، أن يكون الطالب مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير تجنس، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

واشترطت أكاديمية الشرطة أيضاً ألا يكون الطالب قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وتوافر شروط القوام "أقصى وزن = طول الطالب - 90"، وألا يزيد عمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية، واستكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية للخدمة فى هيئة الشرطة، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبى المتقدم الذى تجربه اللجنة المتخصة، وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.