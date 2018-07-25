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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:34 م
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الرئيس اللبنانى يأمل فى تشكيل قريب للحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:13 م
الرئيس اللبنانى يأمل فى تشكيل قريب للحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون عن أمله فى أن يتم تشكيل الحكومة فى وقت قريب، حتى يتم الانطلاق فى تنفيذ الإصلاحات اللازمة، خاصة فى ما يتعلق بالصعيد الاقتصادى ومكافحة الفساد وملف النازحين السوريين فى لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه ووفد من جمعية منشئى وتجار الأبنية فى لبنان، الذين أعربوا عن ثقتهم فى عون وقدرته على معالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد عون أنه يتابع عن كثب الأزمة المتعلقة بوقف منح قروض الإسكان من جانب مصرف لبنان (البنك المركزي)، مشيرا إلى أن تلك الأزمة ليست وليدة الساعة، وإنما جاءت نتيجة تراكمات لفترات زمنية طويلة، وأن إيجاد الحلول لهذه الأزمة يتطلب بعض الوقت، وأن قطاع البناء مهم للغاية ويؤثر على الاقتصاد اللبنانى ككل.

وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن الاقتصاد فى صدارة اهتماماته، قائلا "نفذنا حتى اليوم كل ما تعهدنا به فى خطاب القسم باستثناء النهوض بالاقتصاد الذى نعمل عليه من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية التى أنجزت وستعلن بتفاصيلها قريبا".

وأعرب عن ثقته فى تعزيز الاستثمار فى لبنان عند تحسن الوضع الاقتصادى، داعيا إلى التحلى بالمسئولية إزاء الوضع الاقتصادى وعدم نشر معلومات وأرقام مبالغ فيها من شأنها أن تبث القلق فى نفوس اللبنانيين.


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