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الرئيس الإيرانى يقيل محافظ البنك المركزى بعد تهاوى قيمة العملة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:42 ص
الرئيس الإيرانى يقيل محافظ البنك المركزى بعد تهاوى قيمة العملة الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أقال الرئيس الإيرانى، اليوم الأربعاء، محافظ البنك المركزى ولى الله سيف، وعين عبد الناصر همتى محافظا جديدا، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتخذها فى سبيل مواجهة الأزمات الاقتصادية وتهاوى قيمة العملة الوطنية (التومان) وانخفاضها لأدنى مستوى لها أمام الدولار الأشهر الأخيرة.

وبحسب وكالة فارس ، قال روحانى إن محافظ البنك المركزى الجديد عبد الناصر همتى يمتلك خبرات عالية فى قطاع المصارف والتأمين.

وأكد الرئيس روحانى أن من أولويات محافظ البنك المركزى الجديد إصلاح النظام المصرفى والسياسات المالية والنقدية وتحسين الروابط المصرفية مع العالم وتنمية الاتفاقيات النقدية الثنائية والحفاظ ومراقبة احتياطى النقد الأجنبى للبلاد.

وكان يشغل عبد الناصر همتى منصب مدير عام شركة التأمين المركزية، وسبق أن تولى رئاسة بنك "ملي" الحكومي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية ، إن الرئيس الإيرانى سيجرى تعديلا وزاريا فى حكومته وسيقيل 3 من فريقه الاقتصادى ووزرائه الفترة المقبلة.


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