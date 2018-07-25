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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:06 ص
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الدفاع الأمريكية: لن يكون هناك حاليا تعاون مع الجيش الروسى فى سوريا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:00 ص
الدفاع الأمريكية: لن يكون هناك حاليا تعاون مع الجيش الروسى فى سوريا وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
واشنطن (أ ف ب)
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أمس الثلاثاء، أنه لن يكون هناك تعاون مع الجيش الروسى فى سوريا، على الأقل فى الوقت الحالى.

وبعد لقاء الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى، طرحت موسكو الأسبوع الماضى خططا للتعاون مع واشنطن فى شأن العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، وقد أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الجمعة، أن ذلك كان جزءا من محادثات الرئيسين.

غير أن التنسيق مع الروس فى سوريا، حيث تقوم كل من روسيا والولايات المتحدة بحملتين عسكريتين منفصلتين، يتطلب الحصول على إذن خاص من الكونجرس، كما أن البنتاجون يلقى باللوم على روسيا فى مقتل العديد من المدنيين فى سوريا ولأنها أسهمت بنظرة فى المقام الأول فى الظروف التى تسببت بتدفق اللاجئين السوريين إلى بلدان أخرى.

والتنسيق الوحيد فى سوريا حاليا بين التحالف بقيادة واشنطن من جهة وروسيا من جهة ثانية يقتصر على خط ساخن للتأكد من عدم وقوع حوادث تشمل القوات او الطائرات التابعة للطرفين.

وقال ماتيس خلال مؤتمر صحفى فى كاليفورنيا "لن نقوم بأى شىء إضافى، حتى يفكر وزير الخارجية بومبيو، والرئيس فى أى نقطة سنبدأ العمل فيها مع حلفائنا ومع روسيا فى المستقبل".

وأضاف "هذا لم يحدث حتى الآن. وسيكون من السابق لأوانه، بالنسبة إلى، الدخول فى أى تفاصيل أكثر فى هذه المرحلة".

 


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