الخطوط الجوية المغربية تلغى رحلات بسبب احتجاجات الطيارين

الرباط (أ ف ب)

استمرت عملية إلغاء رحلات جوية الاربعاء بين مطار محمد الخامس فى الدار البيضاء، ووجهات اوروبية أو افريقية بسبب احتجاجات بدأها عدد من الطيارين فى شركة الخطوط الملكية المغربية قبل أسبوع.

وبلغ عدد الرحلات الملغاة منذ 20 يوليو الجارى الاربعين بينها عشر اليوم، واخرى داخلية كانت مبرمجة غدا أعلنت الشركة حذفها على موقعها الالكتروني، كما شهدت عشرات الرحلات الأخرى "اضطرابات" بسبب التوتر بين هؤلاء الطيارين وإدارة الشركة، ولم تعلن الشركة المملوكة للدولة، بعد عن حجم الخسائر التى تكبدتها جراء إلغاء الرحلات.

وقال احد مسؤوليها لوكالة فرانس برس فى وقت سابق إن "استمرار إضراب الربابنة سيكون له أثر وخيم على الشركة وزبائنها كونه يتزامن مع عودة مغاربة وأفارقة مقيمين بأوروبا نحو بلدانهم فى عطلة الصيف"، مشيرا أيضا إلى الرحلات المبرمجة بمناسبة موسم الحج.

ويرتقب أن يؤدى مناسك الحج هذه السنة 32 ألف مغربى عبر شركتى الخطوط المغربية والسعودية ابتداء من الخميس 26 يوليو، بحسب ما أوضحه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. وحملت الشركة الطيارين مسؤولية هذه الاضطرابات، مشيرة الى "اضراب".