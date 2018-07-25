الجارديان: تراجع عدد المهاجرين المسيحيين للولايات المتحدة أكثر من 50% بعهد ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن عدد المهاجرين المسيحيين الذين تم قبولهم فى الولايات المتحدة قد تراجع أكثر من 50% فى عهد ترامب، حيث امتدت سياساته المتشددة إزاء الهجرة إلى هذه الجماعة التى وعد من قبل بحمايتها.

وأظهر تحليل لبيانات الخارجية الأمريكية تراجعا فى الدعم الأمريكى لهؤلاء المهاجرين قبل أن تنظم الوزارة أول مؤتمر من نوعه عن الحربة الدينية بعنوان "المؤتمر الوزارى لتعزيز الحرية الدينية" أمس الأربعاء.

ولم يكن هناك ذكر صريح للاجئين فى الجدول الذى تم إعداده للمؤتمر الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام، رغم أن هناك جلسة كانت مقررة لمناقشة احتياجات "الأقليات النازحة".

وقال مسئول بالخارجية الأمريكية فى تصريح لصحيفة "الجارديان"، إنه سيكون هناك عدد من القضايا المتعلقة بالحرية الدينية التى ستناقش فى المؤتمر ومنها دعم ورعاية ضحايا العنف الدينى والاضطهاد، ومناصرة ومساعدة مجتمعات الأقليات الدينية النازحة.

وكانت إدارة ترامب قد خفضت عدد المهاجرين الذين تستقبلهم فى العام المالى 2018 إلى مستوى قياسى بـ 45 ألف لاجئ فقط، لكن مع بقاء ثلاثة أشهر فقط فى العام المالى، تم قبول 36% من الرقم المستهدف، بحسب بيانات الخارجية الأمريكية. حيث استقبلت الولايات المتحدة 16.230 لاجئ فى الفترة من الأول من أكتوبر 2017 وحتى 30 يونيو 2018.

وكان ترامب قد استهدف برنامج المهاجرين خلال الحملة الانتخابية، وعندما تولى منصبه فرص مزيدا من التدقيق الأمنى. وفى أكتوبر 2017، توقف قبول المهاجرين لمدة 90 يوما للفارين من الدول عالية المخاطر.