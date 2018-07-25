video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: تراجع عدد المهاجرين المسيحيين للولايات المتحدة أكثر من 50% بعهد ترامب

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:17 م
الجارديان: تراجع عدد المهاجرين المسيحيين للولايات المتحدة أكثر من 50% بعهد ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن عدد المهاجرين المسيحيين الذين تم قبولهم فى الولايات المتحدة قد تراجع أكثر من 50% فى عهد ترامب، حيث امتدت سياساته المتشددة إزاء الهجرة إلى هذه الجماعة التى وعد من قبل بحمايتها.

 

وأظهر تحليل لبيانات الخارجية الأمريكية تراجعا فى الدعم الأمريكى لهؤلاء المهاجرين قبل أن تنظم الوزارة أول مؤتمر من نوعه عن الحربة الدينية بعنوان "المؤتمر الوزارى لتعزيز الحرية الدينية" أمس الأربعاء.

 

ولم يكن هناك ذكر صريح للاجئين فى الجدول الذى تم إعداده للمؤتمر الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام، رغم أن هناك جلسة كانت مقررة لمناقشة احتياجات "الأقليات النازحة".

 

وقال مسئول بالخارجية الأمريكية فى تصريح لصحيفة "الجارديان"، إنه سيكون هناك عدد من القضايا المتعلقة بالحرية الدينية التى ستناقش فى المؤتمر ومنها دعم ورعاية ضحايا العنف الدينى والاضطهاد، ومناصرة ومساعدة مجتمعات الأقليات الدينية النازحة.

 

وكانت إدارة ترامب قد خفضت عدد المهاجرين الذين تستقبلهم فى العام المالى 2018 إلى مستوى قياسى بـ 45 ألف لاجئ فقط، لكن مع بقاء ثلاثة أشهر فقط فى العام المالى، تم قبول 36% من الرقم المستهدف، بحسب بيانات الخارجية الأمريكية. حيث استقبلت الولايات المتحدة 16.230 لاجئ فى الفترة من الأول من أكتوبر 2017 وحتى 30 يونيو 2018.

 

وكان ترامب قد استهدف برنامج المهاجرين خلال الحملة الانتخابية، وعندما تولى منصبه فرص مزيدا من التدقيق الأمنى. وفى أكتوبر 2017، توقف قبول المهاجرين لمدة 90 يوما للفارين من الدول عالية المخاطر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تبحث مع الأردن ولبنان إنشاء مركز عمليات مشترك لنقل اللاجئين لسوريا

الأمم المتحدة: عودة اللاجئين إلى سوريا يجب أن تكون طوعية

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

الخارجية الامريكية

دونالد ترامب

المسيحيين




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة