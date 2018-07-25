"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة سوف تعلن غدًا الخميس أعداد أوراق تظلمات طلاب الثانوية العامة التى استحقت الزيادة عقب تظلم الطلاب عليها.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل طالب سوف يحصل على حقه دون محاباة لأحد الطلاب، لافتًا إلى أن أى كراسة استحقت الزيادة لن تتردد الوزارة فى منحها الدرجات التى تستحقها.

وأشار إلى أن هناك معايير وشروطًا لحصول أى طالب على درجات زيادة؛ على رأسها مراجعة الورقة التى تبين أنها تستحق زيادة من قبل فريق ولجنة مكونة من مستشارى المواد الدراسية والموجهين.