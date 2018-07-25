البوسنة تعتزم نشر قوات من الجيش لمنع تدفق المهاجرين

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قال وزير الأمن الداخلى بالبوسنة دراجان ميكتيتش اليوم الأربعاء إن بلاده قد تنشر قوات من الجيش للحيلولة دون تدفق هائل للمهاجرين إلى أراضيها.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية عن ميكتيتش قوله "إن البوسنة لن تسمح لنفسها بأن تكون إحدى البقاع الساخنة التى تشهد تكدسا للمهاجرين غير القادرين على الانتقال إلى دول غرب أوروبا".

وأضاف الوزير البوسنى أن السلطات قد تقدم تعديلات على قوانين الدفاع للسماح لقوات الجيش بالمساعدة فى حراسة الحدود، مشيرا إلى أن السلطات تقوم فى الوقت الحالى بفحص 30 مهاجرا عادوا إلى البلاد للاشتباه فى كونهم يشكلون تهديدات أمنية محتملة للبلاد.

واعتبر ميكتيتش أن أوروبا قد فشلت فى اختبار الأمن لأن حركة انتقال المهاجرين تسيطر عليها إلى حد كبير جماعات إجرامية منظمة وليست مؤسسات رسمية.