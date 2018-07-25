الاتحاد الأوروبى يهدد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار

ستوكهولم (أ ف ب)

أعلنت مفوضة التجارة لدى الاتحاد الاوروبى، الاربعاء ان الاتحاد الاوروبى يستعد لفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، فى حال نفذت واشنطن تهديدها بفرض رسوم على السيارات الاوروبية.

وقالت سيسيليا مالستروم لصحيفة "داغنز نياهتر" السويدية "نأمل بالا يحدث ذلك وبأن نتوصل الى حل. والا فان المفوضية الاوروبية تعد لائحة طويلة من المنتجات الأمريكية تصل قيمتها الى نحو عشرين مليار دولار".

واوضحت ان بين المنتجات الأمريكية المستهدفة هناك مواد صناعية وزراعية واخرى من التكنولوجيا المتطورة، ويأتى هذا قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الاميركى دونالد ترامب ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر فى واشنطن، سيركز على كيفية حل النزاع التجارى بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة.

وهدد الرئيس الاميركى بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات وقطع الغيار المستوردة من اوروبا، واعتبر ان موقفه المتشدد هو الذى دفع القادة الاوروبيين الى طاولة التفاوض.