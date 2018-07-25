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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:34 م
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خلال الربع الثالث من 2017 ـ 2018..

الإحصاء: قناة السويس والفنادق الأعلى نموا بإيرادات 53.9 مليار جنيه

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:07 م
الإحصاء: قناة السويس والفنادق الأعلى نموا بإيرادات 53.9 مليار جنيه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت - هبة حسام
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سجل قطاعا "قناة السويس" و"المطاعم والفنادق" الأعلى نمواً خلال الربع الثالث من العام المالى المالى المنتهى 2017/ 2018، مقارنة بباقى قطاعات الدولة، حيث بلغت نسبة النمو فى قناة السويس خلال الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى مقارنة بمثيلتها من العام المالى السابق له 10.6%، فيما بلغت بقطاع المطاعم والفنادق 39.9%.
 
وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن إيرادات قطاعى "قناة السويس" و"المطاعم والفنادق" مجمعة بلغت خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018 نحو 53.9 مليار جنيه، حيث حققت قناة السويس منها 24.1 مليار جنيه مقابل 21.8 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/ 2017 بنمو 10.6%.
 
أما قطاع المطاعم والفنادق فبلغت إيراداته منفردا 29.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 21.3 مليار جنيه إيرادات للربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017، بنمو بلغت نسبته 39.9% كما هو مذكور عالياً، ووفقاً للتقرير الإحصائى، جاءت الإيرادات المحققة من باقى قطاعات الدولة، كالتالى:
 
ـ حقق قطاع الزراعة إيرادات بقيمة 110.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017 2018، مقابل 94 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017، بنمو بلغت نسبته 17.7%.
 
 
- حقق قطاع الخدمات إيرادات بقيمة 52.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017 2018، مقابل 44.3 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017، بنمو بلغت نسبته 18.1%.
 
 
- حقق قطاع التشييد والبناء إيرادات بقيمة 62.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017 2018، مقابل 50.3 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.
 
- حقق قطاع الصناعات التحويلية إيرادات بقيمة 174.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017 2018، مقابل 146.6 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.
 
 
وفى سياق متصل، أشار التقرير الإحصائى إلى أن إيرادات قناة السويس المحققة شهرياً "بالجنيه المصرى" خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالى "الفترة من يناير – مايو 2018"، والتى حققت ارتفاعات متتالية باستثناء شهر فبراير، جاءت كالتالى:
 
- فى شهر يناير 2018، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 8 مليارات جنيه.
 
- انخفضت الإيرادات المحققة من قناة السويس بنسبة ما خلال شهر فبراير 2018، محققة 7.7 مليار جنيه.
 
- عاودت إيرادات القناة الارتفاع خلال شهر مارس 2018، وحققت إيرادات بقيمة 8.1 مليار جنيه.
 
- واصلت إيرادات قناة السويس ارتفاعها خلال شهر إبريل 2018، بالغة 8.4 مليار جنيه.
 
- استمرت قناة السويس فى تحقيق إيرادات مرتفعة خلال شهر مايو 2018، حيث بلغت قيمة الدخل المحقق فى هذا الشهر 8.9 مليار جنيه.
 
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