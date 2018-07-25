الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو بنسبة 2.6%

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2018، حيث بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 125.97 خلال شهر مايو 2018 (أولى) مقابل 122.78 خلال شهر أبريل 2018(نهائى) بنسبة ارتفاع 2.6%
الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً :
• بلغ الرقـم القياسى لصناعة الملابس الجاهزة 126.03 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 96.66 بارتفاع قدره 30.4% وذلك بسبب الاستعداد لموسم العيد وأوامر التصدير.
• بلغ الرقم القياسى لصناعة الآلات والمعدات (الغير مصنفة فى موضع آخر) 254.29 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 203.43 بارتفاع قدره 25.0% بسبب زيادة أوامر التصدير وزيادة المنتج من أجهزة التكييف.
• بلغ الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية و الدوائية 179.38 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر ابريل 2018 حيث بلغ 149.76 بارتفاع قدره 19.8% بسبب زيادة عقود التصدير وتغطية حاجة السوق.
الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً :
• بلغ الرقم القياسى صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 76.19 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 79.21 بانخفاض قدره 3.8% بسبب توقف التصدير خلال فصل الصيف.
• بلغ الرقم القياسى لصناعة المشروبات 58.35 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 110.33 بانخفاض قدره 47.1% وذلك لأنه تم الاستعداد لموسم رمضان فى الفترة السابقة وبالتالى وجود فائض فى المخزون.
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