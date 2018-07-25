الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو بنسبة 2.6%

كتبت هبه حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2018، حيث بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 125.97 خلال شهر مايو 2018 (أولى) مقابل 122.78 خلال شهر أبريل 2018(نهائى) بنسبة ارتفاع 2.6%

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً :

• بلغ الرقـم القياسى لصناعة الملابس الجاهزة 126.03 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 96.66 بارتفاع قدره 30.4% وذلك بسبب الاستعداد لموسم العيد وأوامر التصدير.

• بلغ الرقم القياسى لصناعة الآلات والمعدات (الغير مصنفة فى موضع آخر) 254.29 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 203.43 بارتفاع قدره 25.0% بسبب زيادة أوامر التصدير وزيادة المنتج من أجهزة التكييف.

• بلغ الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية و الدوائية 179.38 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر ابريل 2018 حيث بلغ 149.76 بارتفاع قدره 19.8% بسبب زيادة عقود التصدير وتغطية حاجة السوق.

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً :

• بلغ الرقم القياسى صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 76.19 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 79.21 بانخفاض قدره 3.8% بسبب توقف التصدير خلال فصل الصيف.

• بلغ الرقم القياسى لصناعة المشروبات 58.35 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 110.33 بانخفاض قدره 47.1% وذلك لأنه تم الاستعداد لموسم رمضان فى الفترة السابقة وبالتالى وجود فائض فى المخزون.