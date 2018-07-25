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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:34 م
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الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو بنسبة 2.6%

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:50 ص
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو بنسبة 2.6% المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء
كتبت هبه حسام
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن  شهر مايو 2018، حيث بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 125.97 خلال شهر مايو 2018  (أولى) مقابل  122.78 خلال شهر أبريل 2018(نهائى) بنسبة ارتفاع 2.6%

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً :

• بلغ الرقـم القياسى لصناعة الملابس الجاهزة 126.03 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ  96.66 بارتفاع  قدره 30.4%  وذلك بسبب الاستعداد لموسم العيد وأوامر التصدير.

• بلغ الرقم القياسى لصناعة الآلات والمعدات (الغير مصنفة فى موضع آخر) 254.29 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 203.43 بارتفاع قدره 25.0% بسبب زيادة أوامر التصدير وزيادة المنتج من أجهزة التكييف.  

• بلغ الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية و الدوائية 179.38 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر ابريل 2018 حيث بلغ 149.76 بارتفاع  قدره 19.8% بسبب زيادة عقود التصدير وتغطية حاجة السوق.  

الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً :

• بلغ الرقم القياسى صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 76.19  خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 79.21 بانخفاض قدره 3.8% بسبب توقف التصدير خلال فصل الصيف.

• بلغ الرقم القياسى لصناعة المشروبات 58.35 خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر أبريل 2018 حيث بلغ 110.33 بانخفاض قدره 47.1%  وذلك لأنه تم الاستعداد لموسم رمضان فى الفترة السابقة وبالتالى وجود فائض فى المخزون.


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