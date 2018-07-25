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الأمريكيون يضعون الورود أمام متجر بعد إطلاق النار عليه فى لوس أنجلوس

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:48 ص
الأمريكيون يضعون الورود أمام متجر بعد إطلاق النار عليه فى لوس أنجلوس الشرطة الأمريكية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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وضع العشرات من المواطنين الأمريكيين اليوم الأربعاء، الزهور بموقع إطلاق نار داخل متجر فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمركية، حيث قتل امرأة وشخص آخر.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن "مشتبها به تورط فى شجار عائلى قاده إلى إطلاق النار على جدته وسيدة أخرى فى المكان".

وأضاف أن "المشتبه به فر من المكان بسيارة جدته واقتاد السيدة الأخرى معه" قبل أن يدخل إلى متجر "تريدر جوز" بعد "إطلاق نار شارك فيه شرطى".

وقال رئيس البلدية، إيريك جارسيتى، إن سيدة قتلت فى المحل التجارى وأعلنت وفاتها على الفور، مضيفا: "يؤسفنى أن أبلغكم بوفاة شخص فى الداخل، هو امرأة".

وتحصن المشتبه به داخل المتجر مع عدد مجهول من الأشخاص، وكتبت الشرطة فى تغريدة على حسابها على "تويتر": "نجحنا فى توقيف المشتبه به بلا حوادث".

وفى وقت سابق، كتب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى تغريدة أنه "يراقب عن كثب عملية احتجاز رهائن محتملة فى لوس أنجلوس".  


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