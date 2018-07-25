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الأزهر الشريف: لا صحة لصرف معاشات للأرامل والمطلقات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:03 م
الأزهر الشريف: لا صحة لصرف معاشات للأرامل والمطلقات د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب – لؤى على
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قال المركز الإعلامى للأزهر الشريف، إنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى من أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر صرف معاشات شهرية قدرها 1500 جنيه لجميع الأرامل والمطلقات.
 
وأكد المركز الإعلامى للأزهر الشريف عدم صحة تلك الشائعات، جملة وتفصيلاً، محذرًا من أن البعض يطلق مثل هذه الشائعات بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية من البسطاء.
 
وأهاب المركز بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع إليه قبل نشر أى معلومات أو بيانات تخص الأزهر الشريف وقطاعاته.
 
 

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