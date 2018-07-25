اكتشاف 136 مقبرة يرجع تاريخها إلى عام 770 قبل الميلاد بالصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت هيئة الآثار المحلية فى مقاطعة "شاندونج" شرقى الصين، اكتشاف 136 مقبرة قديمة يرجع تاريخها إلى أسرة تشو الشرقية (770 ق.م -256 ق.م).

وقال "ليو يان تشانج" الباحث فى معهد التراث الثقافى وعلوم الآثار فى المقاطعة –فى تصريحات اليوم (الأربعاء)- إن المقابر المكتشفة بينها 36 مقبرة كبيرة ومتوسطة الحجم، وعثر بداخلها على أكثر من 800 قطعة أثرية من الخزف واليشم والعظام والبرونز.

وأضاف أنه بناء على حجم المقابر وتوزيع الأشياء المدفونة وعددها، قد تكون المقابر الكبيرة والمتوسطة الحجم تابعة للنبلاء، غير أنه لم يتم التعرف على هويتهم بعد، مشيرا إلى أن مساحة إحدى المقابر تبلغ 40 مترا مربعا وبها الكثير من الأشياء، بما فيها خمس جثث مدفونة مرافقة وثلاثة حوامل برونزية كبيرة، ما يدل على أن صاحبها أحد النبلاء من أصحاب المقامات الرفيعة.

وأشار تشانج إلى أن أعمال التنقيب بدأت فى أكتوبر العام الماضي، متوقعا أن تساعد هذه الاكتشافات على فهم تشكل الثقافة وتطورها فى المنطقة.