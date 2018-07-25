اعدام 4 طن مخلل غير صالح للاستهلاك فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالمرور على مخزن ومعملي طرشي بمدينة بنها، وتم ضبط 4 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تكونت من طن دقة شطة، وطن ونصف فلفل مخلل، وطن ونصف بصل مخلل، جمعيها بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.

وكانت توجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها لخلوها من الفساد، وضبط المخالفين المتلاعبين في قوت وصحة المواطن الآمن.

كما تم إعدام 300 كيلو جرام جزر، به عفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الطباخ، أن جميع هذه الأماكن غير صالحة و لا تحمل تراخيص لممارسة أنشطة غذائية، مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية .