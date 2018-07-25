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الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:03 م
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ارتفاع حصيلة انفجار كويتا الباكستانية لـ 31 قتيلا - صور

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:57 ص
ارتفاع حصيلة انفجار كويتا الباكستانية لـ 31 قتيلا - صور تفجير باكستان
إسلام آباد (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذى وقع فى مدينة كويتا الباكستانية إلى 31 شخصا وإصابة عشرات آخرين، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن الانفجار استهدف سيارة للشرطة ولكن من بين القتلى ضحايا مدنيين.

وقال المفتش العام لشرطة كويتا، محسن بوت، إن الانفجار على ما يبدو انتحاريا وإن قوات الشرطة توجهت إلى موقع الانفجار لفتح تحقيق.

وتزامن الانفجار مع توجه ملايين الباكستانيين صباح اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.

وكان الجيش الباكستانى قد نشر منذ، أمس الثلاثاء، أكثر من 370 ألف عنصر في أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة فى أكبر انتشار للجيش فى تاريخ البلاد فى يوم انتخابى واحد، كما تم تخصيص 450 ألف رجل شرطة إضافي لإرساء الأمن.

أحد المصابين (2)
أحد المصابين 

أحد المصابين
أحد المصابين

الانتخابات البرلمانية فى باكستان
الانتخابات البرلمانية فى باكستان

تفجير باكستان
تفجير باكستان

تفجير بأول يوم انتخابات بباكستان
تفجير بأول يوم انتخابات بباكستان

جانب من التفجير (2)
جانب من التفجير 

جانب من التفجير أمام المقر الانتخابى
جانب من التفجير أمام المقر الانتخابى

جانب من التفجير
جانب من التفجير

حزن الأهالى
حزن الأهالى

محاولة إنقاذ المصابين
محاولة إنقاذ المصابين

 


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