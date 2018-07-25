إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق ادفينا ديبى برشيد

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج إثر حادث تصادم بطريق ادفينا ديبى أمام قرية ديبة التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة رشيد بحادث تصادم بطريق ادفينا ديبى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق ادفينا امام قرية ديبى بدائرة مركز رشيد.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج ، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.