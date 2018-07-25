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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:54 م
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إخلاء سبيل 4 أشخاص لاتهامهم بالانضمام للإخوان بكفالة مالية 2000 جنيه

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:13 م
إخلاء سبيل 4 أشخاص لاتهامهم بالانضمام للإخوان بكفالة مالية 2000 جنيه حبس - أرشيفية
فريق المحافظات
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أمرت نيابة مركز مطاى شمال محافظة المنيا بإخلاء سبيل 4 أشخاص لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة بكفالة مالية 2000

والمتهمون يواجهون تهمه الانضمام لجماعة محظورة وأن من بينهم مدرسا وموظفا بشركة الكهرباء وعاملا ومزارعا وأنه ألقى القبض عليهم أثناء إحياء ذكرى 23 يوليو.

كان قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن المنيا برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية بالمحافظة، قد تمكن من إلقاء القبض على 4 أشخاص لانضمامهم لجماعة الإخوان المحظورة وهم ( ج. م، مدرس  و  وم  عامل . ح و  ط موظف بشركة الكهرباء . و،ع  مزارع ) وذلك خلال حملة أمنيه وجار عرضهم على النيابة العامة لبدء التحقيق معهم.

 


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