إخلاء سبيل متهمة بقضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان بتدابير احترازية

كتبت أمنية الموجي

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قبول استئناف فاطمة ضياء موسي على قرار حبسها فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمة بتدابير احترازية.

وأسندت النيابة إلى المتهمة بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.