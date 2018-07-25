إحالة عاطل للجنايات قتل والده لرفضه إقراضه 2000 جنيه بحدائق القبة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة بقتل والده أمام شقيقته لرفضه إقراضه 2000 جنيه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب ووالده البالغ من العمر 75 سنة شقتهما، وقام الابن بطعن والده بسكين حتى فارق الحياة أمام شقيقته.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم تشاجر مع والده؛ لأنه لا يعمل وطلب منه ألفى جنيه وعندما رفض انهال عليه بالسكين حتى فارق الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات، رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات.