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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:12 م
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أوروبا تقاوم الحر.. وجبات باردة للحيوانات بروما وأطفال ألمانيا يسبحون بالنافورات - صور

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:01 م
أوروبا تقاوم الحر.. وجبات باردة للحيوانات بروما وأطفال ألمانيا يسبحون بالنافورات - صور وجبات باردة للحيوانات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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لجات دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا إلى سبل عديدة لمقاومة ارتفاع درجات الحرارة، والتى تشهدة العديد من البلاد خلال تلك الفترة، حيث وصل عدد الضحايا فى اليابان إلى 80 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات جراء موجة الحر الشديد التى تشهدها اليابان منذ أسبوعين كما نُقل آلاف إلى وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات فى الوقت الذى حث فيه المسؤولون المواطنين على البقاء داخل المبانى لتفادى درجات الحرارة التى تجاوزت 40 درجة مئوية.

وقالت الحكومة إنها قد تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء.

وفى ألمانيا قام عشرات الأطفال باللجوء الاستحمام تحت النافورات العامة، فيما قامت العائلات باللجوء إلى الشواطئ للاستمتاع بجو البحر،أما فى إيطاليا قام المواطنون بإعطاء وجبات باردة للحيوانات لإعانتهم على تحمل الموجة الحرارية.

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حيوانات تقاوم الحر

 

أحد الحيوانات يتناول وجبة باردة من الفاكهة
أحد الحيوانات يتناول وجبة باردة من الفاكهة

 

الأطفال تحت النافورات فى ألمانيا
الأطفال تحت النافورات فى ألمانيا

 

النزول تحت مياه النافورات فى ألمانيا
النزول تحت مياه النافورات فى ألمانيا

 

تناول الحيوانات للوجبات الباردة
تناول الحيوانات للوجبات الباردة

 

جانب من الوجبات
جانب من الوجبات

 

موجه حر
موجه حر

 


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وجبات باردة

إيطاليا

ألمانيا

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