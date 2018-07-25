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أمير الكويت: نأمل فى تمكن المسؤولين اليونانيين تجاوز آثار حرائق الغابات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:44 م
أمير الكويت: نأمل فى تمكن المسؤولين اليونانيين تجاوز آثار حرائق الغابات حرائق الغابات فى اليونان
أ ش أ
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أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أمله فى تمكن المسؤولين اليونانيين من تجاوز آثار حرائق الغابات، والتى خلفت العشرات من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات.

كما عبر أمير الكويت -خلال برقية عزاء بعثها إلى الرئيس اليونانى بروكوبيوس بافلوبولوس، اليوم الأربعاء- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات، راجيًا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الرئيس اليونانى، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا حرائق الغابات التى اندلعت قرب العاصمة اليونانية، وفى منطقتى "بينتلي" و"ماتي"،  راجين للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

 

 


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