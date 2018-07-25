ألمانيا تحث بريطانيا على الإسراع فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى

برلين (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس أن على الحكومة البريطانية إن تسرع فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى بما فى ذلك قضية الحدود الخاصة بآيرلندا الشمالية.

وأضاف ماس - فى تصريحات اوردتها قناة الحرة الامريكية اليوم الأربعاء "لكى يتم الانسحاب بطريقة منظمة قدر الإمكان فإنه يتعين على الحكومة البريطانية التحرك سريعا أولا من ناحية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبى وثانيا من ناحية السوق الداخلية غير القابلة للتجزئة حيث لا تستطيع بريطانيا انتقاء الأفضل".

كان دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قال أمس الثلاثاء، أن بريطانيا قدمت "عرضا حقيقيا" للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بحلول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية لن تغير كثيرا من موقفها التفاوضى المتفق عليه.

وتعد قضية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا واحدة من القضايا العثرة الرئيسية فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.