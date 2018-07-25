ألمانيا تحث بريطانيا على الإسراع فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى

برلين (رويترز)

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس فى حديث لوسائل الإعلام نشر اليوم الأربعاء، إن على الحكومة البريطانية أن تسرع فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى بما فى ذلك قضية الحدود الخاصة بآيرلندا الشمالية.

وكان دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قال أمس الثلاثاء، إن بريطانيا قدمت "عرضا حقيقيا" للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بحلول أكتوبر مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية لن تغير كثيرا من موقفها التفاوضى المتفق عليه.

لكن ماس قال فى حديثه لمجموعة فونكه للصحف "لكى يتم الانسحاب بطريقة منظمة قدر الإمكان فإنه يتعين على الحكومة البريطانية التحرك سريعا".

وأضاف "(أولا) من ناحية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبى وثانيا من ناحية السوق الداخلية غير القابلة للتجزئة حيث لا تستطيع بريطانيا انتقاء الأفضل".

وتعد قضية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا واحدة من القضايا العثرة الرئيسية فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.