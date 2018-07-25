video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تحث بريطانيا على الإسراع فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:00 ص
ألمانيا تحث بريطانيا على الإسراع فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
برلين (رويترز)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس فى حديث لوسائل الإعلام نشر اليوم الأربعاء، إن على الحكومة البريطانية أن تسرع فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى بما فى ذلك قضية الحدود الخاصة بآيرلندا الشمالية.

وكان دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قال أمس الثلاثاء، إن بريطانيا قدمت "عرضا حقيقيا" للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بحلول أكتوبر مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية لن تغير كثيرا من موقفها التفاوضى المتفق عليه.

لكن ماس قال فى حديثه لمجموعة فونكه للصحف "لكى يتم الانسحاب بطريقة منظمة قدر الإمكان فإنه يتعين على الحكومة البريطانية التحرك سريعا".

وأضاف "(أولا) من ناحية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبى وثانيا من ناحية السوق الداخلية غير القابلة للتجزئة حيث لا تستطيع بريطانيا انتقاء الأفضل".

وتعد قضية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا واحدة من القضايا العثرة الرئيسية فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الألمانى: الاتحاد الاوروبى لن يخضع لتهديدات ترامب

الخارجية الألمانية: تهديدات الحرب لا تفيد أبدا

المانيا

بريطانيا

اخبار المانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة