video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أقوى ملحق عقارى غدا على اليوم السابع بمناسبة انطلاق فعاليات معرض عقارى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:52 م
أقوى ملحق عقارى غدا على اليوم السابع بمناسبة انطلاق فعاليات معرض عقارى عقارات - صوره ارشيفيه
إعداد : أحمد حسن
إضافة تعليق

 

تقرأ غدا على صفحات "اليوم السابع"، أقوى ملحق عقارى وذلك بمناسبة انطلاق معرض عقارى بمشاركة كبرى الشركات العقارية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة التنمية فى مصر حيث حقق هذا القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة خلال السنوات الماضية.

وتقرأ فى العدد أيضا، أقوى تصريحات لعدد من المطورين العقارين، الذين كشفوا عن خططهم الاستثثمارية خلال عام 2018، وأهم المشروعات العقارية التى سيتم الإعلان عنها قريبا.

يأتى ذلك فى إطار تصريحات رئيس الوزراء، الذى أكد أن الدولة تدعم هذا القطاع نظرا لما يحققه من عدة أهداف تتمثل فى تحقيق التنمية العمرانية فى ربوع مصر، وكذا توفير العديد من فرص العمل لهذا القطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل وهو إنجاز كبير، كما أن القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة وحرفة وبالتالى فإن الدولة تدعمه لما يحققه من أهداف إيجابية على جميع المستويات

وأشار إلى أن الوزارة خطت خطوات واسعة فى حل مشكلات المستثمرين التى ظلت عالقة لسنوات سابقة، كما طرحت أكبر عدد من الأراضى للاستثمار العقارى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كما انتهجت الوزارة آلية جديدة للتعاون مع المستثمرين والمطورين العقاريين وهى نظام الشراكة الذى حقق نجاحات عديدة، حيث وقعت الوزارة عدة اتفاقيات للشراكة مع المستثمرين فى القطاع الخاص بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى تم تحويلها إلى مشروعات بدأ تنفيذها على أرض الواقع تقدر استثماراتها بنحو 350 مليار جنيه وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل وتسهم فى تحقيق خطط التنمية التى وضعتها الدولة.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

" اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالتزامن مع إجازات المصريين العاملين بالخارج ..انتعاشة كبرى عقب تبنى الحكومة سياسة تصدير العقار المصرى.. المطورون العقاريون يكشفون عن خططهم الاستثمارية خلال عام 2018

وزاره الإسكان

عقارات

ملحق عقارات

شركات عقاريه

معرض عقارى




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة