أقوى ملحق عقارى غدا على اليوم السابع بمناسبة انطلاق فعاليات معرض عقارى

إعداد : أحمد حسن





تقرأ غدا على صفحات "اليوم السابع"، أقوى ملحق عقارى وذلك بمناسبة انطلاق معرض عقارى بمشاركة كبرى الشركات العقارية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة التنمية فى مصر حيث حقق هذا القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة خلال السنوات الماضية.

وتقرأ فى العدد أيضا، أقوى تصريحات لعدد من المطورين العقارين، الذين كشفوا عن خططهم الاستثثمارية خلال عام 2018، وأهم المشروعات العقارية التى سيتم الإعلان عنها قريبا.

يأتى ذلك فى إطار تصريحات رئيس الوزراء، الذى أكد أن الدولة تدعم هذا القطاع نظرا لما يحققه من عدة أهداف تتمثل فى تحقيق التنمية العمرانية فى ربوع مصر، وكذا توفير العديد من فرص العمل لهذا القطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل وهو إنجاز كبير، كما أن القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة وحرفة وبالتالى فإن الدولة تدعمه لما يحققه من أهداف إيجابية على جميع المستويات

وأشار إلى أن الوزارة خطت خطوات واسعة فى حل مشكلات المستثمرين التى ظلت عالقة لسنوات سابقة، كما طرحت أكبر عدد من الأراضى للاستثمار العقارى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كما انتهجت الوزارة آلية جديدة للتعاون مع المستثمرين والمطورين العقاريين وهى نظام الشراكة الذى حقق نجاحات عديدة، حيث وقعت الوزارة عدة اتفاقيات للشراكة مع المستثمرين فى القطاع الخاص بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى تم تحويلها إلى مشروعات بدأ تنفيذها على أرض الواقع تقدر استثماراتها بنحو 350 مليار جنيه وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل وتسهم فى تحقيق خطط التنمية التى وضعتها الدولة.























