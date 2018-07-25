أصحاب المحال المحترقة بالموسكى للنيابة: ماس كهربائى وراء الحريق

كتب أحمد إسماعيل

استمعت نيابة الجمالية برئاسة المستشار أحمد زيتون، وبإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إلى عدد من ملاك المحال التجارية الذى التهمتها النيران، بحارة اليهود بمنطقة الموسكى.

وقال أصحاب المحال فى أقوالهم أمام النيابة العامة إن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائى، وعقب عودة انقطاع الكهرباء اشتعلت النيران مرة أخرى بشدة لتلتهم البضائع.

وكانت النيابة العامة قد كلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير نهائى عن الواقعة وكشف ملابساتها، وتشكيل لجنة فنية وهندسية من حى الجمالية للوقوف على ملابسات الحريق.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة يفيد اشتعال النيران فى 4 محال تجارية بعقار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الموسكى، على الفور دفعت الحماية المدنية بـ 13 سيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق فى أقل من ساعتين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.