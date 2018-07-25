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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 -7 -2018

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:03 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 -7 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25-7-2018.
 
 

إيقاف تداول 24 شركة

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، القلعة للاستشارات المالية، الصناعات الغذائية العربية - دومتى، مصر للألومنيوم، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ليسيكو مصر، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، التوفيق للتأجير التمويلى، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، آسيك للتعدين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنك قناة السويس.
 
 

البورصة تخسر 12.2 مليار جنيه

 
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.866 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 232 مليون ورقة مالية بقيمة 620 مليون جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.78% والعرب على 7.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.
 
 ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.3 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد  العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 413 ألف جنيه، 19.5 مليون جنيه،  على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 15186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2560 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 15007 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
  
 
وضمت الأسهم المرتفعة:
 
 
- العربية وبولفارا للغزل والنسيج بسعر إغلاق 2.23 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%
 
 
- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 6.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.14%
 
 
- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى ىبسعر إغلاق 8.31 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.71%
 
 
- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 10.57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.63%
 
 
- بنك كريدي أجريكول بسعر إغلاق 42.53 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.26%
 
 
 
وضمت الأسهم المتراجعة:
 
- ليسيكو مصر  بسعر إغلاق 4.95 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.84%
 
 
- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.29%
 
 
 - المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.68 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%
 
 
 
- الصناعات الكيماوية المصرية - كيما  بسعر إغلاق 5.48 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.59%
 
 
 
-  الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود بسعر  إغلاق 1.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.08%
 
 
 

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