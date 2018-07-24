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600 ألف سؤال لمبادرة "أسال الرئيس" و2 مليون زائر للموقع الرسمى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:12 م
600 ألف سؤال لمبادرة "أسال الرئيس" و2 مليون زائر للموقع الرسمى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أسدل مساء اليوم الستار عن مبادرة "اسأل الرئيس" لتلقى الأسئلة من شباب الجامعات عبر صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقعيّ "فيس بوك" و"تويتر"، وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، للرد عليها خلال جلسات المؤتمر الوطنى السادس والذى سيعقد يومي السبت والأحد المقبلين تحت قبة جامعة القاهرة واحدة من أعرق جامعات مصر والوطن العربى.

وتأتى المبادرة تلك المرة بنكهة مختلفة ومميزة للغاية، حيث سيركز الرئيس السيسى على الاستماع لكل ما يشغل عقول شباب جامعات مصر من أفكار وتساؤلات ورؤى ويطرحونها على الرئيس بشكل مباشر ليقوم بدوره بالإجابة عليهم ومشاركتهم تلك الأفكار والأطروحات .

ومنذ أن تم فتح باب المشاركة لتلقى الأسئلة فى 17 يوليو الجارى شهدت المبادرة نشاطًا حيث وصل عدد زائرى الموقع إلى حوالى 2 مليون زائر، كما تم تلقى أكثر من 600 ألف سؤال أغلبها من الشباب المصرى ولا تزال تلك الأرقام فى تزايد مستمر .

وأشارت الإحصائيات المبدئية إلى نضج وثقافة شباب الجامعات المصرية حيث تنوعت الأسئلة إلى كل المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات المهمة، كما لم تقف الأسئلة على الشأن الداخلى فقط بل تعدت إلتى أكثر من ذلك وعكست وعيًا بما يدور فى العالم على المستوى الإقليمى والدولى .

وتعتبر مبادرة "اسأل الرئيس" واحدة من أقوى أدوات التواصل المباشرة والفعالة بين المواطن المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تتيح المبادرة تلك المرة فرصة الحضور لمَن سيتم اختيار سؤاله.

جدير بالذكر أن  مبادرة "اسأل الرئيس" انطلقت للمرة الأولى في أبريل عام 2017 كإحدى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، ثم أصبحت بعد ذلك جزءًا ثابتًا وأساسيًا من المؤتمرات الوطنية للشباب. حيث تأتي المبادرة كإحدى أدوات التواصل المباشر بين الرئيس وبين جموع الشعب المصري، كما تشهد مساحة كبيرة ولا محدودة من حرية التواصل والنقاش والشفافية التي تحرص عليها القيادة السياسية المصرية.


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