4 حالات تستدعى انعقاد البرلمان خلال الإجازة البرلمانية.. تعرف على التفاصيل

كتب محمد عبد العظيم

من المقرر أن يتم رفع دور الانعقاد الثالث للبرلمان خلال الأسبوع الجارى، عقب مناقشة تقرير الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، ومنحها ثقة الأغلبية وذلك يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعود البرلمان للانعقاد بدور الانعقاد الرابع بداية شهر أكتوبر المقبل، وفيما يلى 4 حالات تستدعى انعقاد المجلس خلال فترة الإجازة وفق ما حددته اللائحة الداخلية للبرلمان.

إعفاء الحكومة من أداء عملها

إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

إجراء تعديل وزارى

إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

إعلان حالة الطوارئ

إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.