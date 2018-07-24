video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

4 حالات تستدعى انعقاد البرلمان خلال الإجازة البرلمانية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:30 ص
4 حالات تستدعى انعقاد البرلمان خلال الإجازة البرلمانية.. تعرف على التفاصيل مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

من المقرر أن يتم رفع دور الانعقاد الثالث للبرلمان خلال الأسبوع الجارى، عقب مناقشة تقرير الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، ومنحها ثقة الأغلبية وذلك يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعود البرلمان للانعقاد بدور الانعقاد الرابع بداية شهر أكتوبر المقبل، وفيما يلى 4 حالات تستدعى انعقاد المجلس خلال فترة الإجازة وفق ما حددته اللائحة الداخلية للبرلمان.

إعفاء الحكومة من أداء عملها

إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

إجراء تعديل وزارى

إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

إعلان حالة الطوارئ

إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 معلومات عن فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

6 قوانين خرجت عن دور الانعقاد الثالث.. الإجراءات الجنائية فى حاجة لمزيد من المناقشة.. "الإدارة المحلية" ينتظر الضوء الأخضر.. التصالح فى المخالفات والبناء الموحد جاهزان.. الأزهر والأوقاف يقرران مصير تنظيم الفتوى

مجلس النواب

البرلمان

اخبار البرلمان

اخبار عاجلة




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة