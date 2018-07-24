37 مصرية يحصلن على الماجستير الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر

كتب : أحمد أبو حجر

احتفلت اليوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتخرج 37 سيدة من جميع محافظات مصر ممن انضموا لبرنامج المنح الممول من الوكالة ليحصلن على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال mba من عدد من الجامعات الرائدة بالولايات المتحدة.

وصرحت شيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر: "تنضم هؤلاء الخريجات إلى المئات ممن حصلن على المنح الدراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وممن يصنعون فارقًا فى مستقبل مصر وأضافت أن المبادرة الأمريكية المصرية للتعليم العالى تعتبر بمثابة استثمار متعدد السنوات من أجل مستقبل أفضل لمصر يدوم أثره مدى الحياة.

وبدعم من الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم إطلاق المبادرة الأمريكية المصرية للتعليم العالى فى عام 2014 لكى تقدم المنح الدراسية للسيدات والرجال المتميزين داخل المجتمعات المهمشة فى جميع محافظات مصر للدراسة فى الجامعات المصرية والأمريكية فى المجالات ذات الصلة الوثيقة بالنمو الاقتصادى المستدام فى مصر ومنذ اطلاق تلك المبادرة تلقى ما يقرب من 1000 شخص إناث وذكور منحًا دراسية للحصول على شهادات البكالوريوس والدراسات العليا من خلال هذا البرنامج.

جدير بالذكر، برنامج المنح الدراسية للمبادرة الأمريكية المصرية للتعليم العالى هو جزء من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكى فى مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.